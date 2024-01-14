الأجواء الباردة تفاقم معاناة الغزيين

فاقمت الأجواء شديدة البرودة معاناة السكان في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ بات توفير وسائل التدفئة لآلاف الأسر أمراً بالغ الصعوبة؛ نظراً لعدم توافر الوقود اللازم لإشعال المدافئ من جهة، وارتفاع كلفته من جهة أخرى.

وتسببت الحرب على غزة بنزوح أكثر من 80% من سكان القطاع إلى مناطق الوسط والجنوب، فيما يتركز نحو مليون و300 ألف من السكان في مدينة رفح جنوباً، يبيت معظمهم في الخيام ومراكز الإيواء والأزقة.

خيام لا تقي البرد

النازح من شمال القطاع إلى جنوبه، خليل العف يقول إنه "يبيت في خيمة وسط مدينة رفح مكونة من بعض الأخشاب والنايلون، لا تقيه من برد الشتاء القارس"، مشيراً إلى عدم وجود الأغطية، أو وسائل التدفئة المعتادة.

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن عائلته "تعاني الأمرين من شدة البرد، حيث يلجأ أفراد الأسرة للمبيت قرب بعضهم البعض، للحصول على الدفء، خصوصا مع قلة الأغطية والملابس التي تركت في المنازل قبل النزوح".

وأضاف: "نبحث عن بدائل للتدفئة في ظل انقطاع التيار الكهربائي وعدم قدرتنا على استخدام الوسائل الكهربائية، إلا أن الأخشاب والأغطية أصبحت باهظة الثمن، ولا تقدم إلا نادراً من المؤسسات الإغاثية العاملة بغزة".