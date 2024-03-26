الجيش الإسرائيلي يؤكد قتل مروان عيسى الرجل الثاني في "القسام"

أكد الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، قتله لمروان عيسى الرجل الثاني في "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس.

ومروان عيسى شخصية غامضة جدًا نجا من محاولات اغتيال متعددة في السابق، لكنه أصيب بإعاقات جسدية، وكان يشغل نائب القائد العام لكتائب القسـام محمد الضيف.

وتتهمه إسرائيل بأنه من ضمن الأسماء التي خططت لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان ثالث اسم على رأس الاغتيالات بعد زعيم حماس في غزة يحيى السنوار وقائد القسام محمد الضيف.

وكانت أنباء ترددت عن اغتياله في ضربة إسرائيلية وسط قطاع غزة في 11 مارس/الماضي.