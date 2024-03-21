وزير الدفاع السعودي يؤكد موقف المملكة الثابت بدعم اليمن

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، موقف المملكة الثابت بدعم الحكومة والشعب اليمني، بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تنمية اليمن وازدهاره.

جاء ذلك خلال استقباله في جدة اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وقالت وكالة الأنباء "واس"، إنه جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة في الشأن اليمني، والمساعي المبذولة لاستكمال وتنفيذ خريطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، وبحث الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، ومسار السلام؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

ونقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى الدكتور بن مبارك، وتمنياتهما لليمن وشعبه بالسلام والازدهار، فيما حمّل رئيس مجلس الوزراء اليمني تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف، وعن الجانب اليمني مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء السفير مجيب عثمان.