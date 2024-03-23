الأردن: نتابع مع إسرائيل أنباء اعتقال مسلحين اجتازا الحدود

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر اليوم السبت، أنها تتابع الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام عبرية بشأن اعتقال إسرائيل مسلحين اثنين بعد اجتيازهما الحدود الأردنية.

وذكر البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، بأن الوزارة تتابع أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى اعتقال مسلحين في قرية "فصايل" الفلسطينية، بعد اجتيازهما من الحدود الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم "الخارجية الأردنية"، السفير سفيان القضاة، إن "الوزارة ومن خلال السفارة في تل أبيب تتابع مع السلطات الإسرائيلية؛ للتحقق من صحة هذه الأنباء".