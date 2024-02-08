بلينكن: لا يزال هناك "مكان لاتفاق" بين إسرائيل وحماس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا يزال هناك "مكان لاتفاق" بين إسرائيل وحركة حماس.

يأتي ذلك عقب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الرضوخ لمطالب حركة حماس" معتبرا أن ذلك "سيؤدي الى مجزرة أخرى".

وقال بلينكن "هناك أمور من الواضح أنها غير مقبولة في رد حماس. نعتقد أن ذلك يفسح مكانا للتوصل إلى اتفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصل إليه".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته من أفعال تؤجج التوترات.

وقال بلينكن للصحافيين "في محادثاتي اليوم مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين، أثرت أيضًا مخاوفنا العميقة بشأن التصرفات والتصريحات، بما في ذلك من المسؤولين الحكوميين، التي تؤجج التوترات التي تقوض الدعم الدولي وتفرض قيودًا أكبر على أمن إسرائيل".