على خلفية دعمه لغزة.. اعتقال روائي عراقي في نيويورك 

أحمد عبد

اعتقلت شرطة نيويورك الروائي العراقي المشهور سنان أنطوان، على خلفية مشاركته في احتجاجات داعمة لغزة، بحسب مصدر في وزارة الخارجية العراقية.

وقال المصدر، لـ "إرم نيوز"، إن "مقربين من الروائي والأكاديمي سنان أنطوان أبلغوا الخارجية العراقية عن اعتقاله في مدينة نيويورك الأمريكية، بينما كان يشارك في احتجاجات قادها أساتذة أكاديميون وطلبة داعمة لغزة، ومنددة باستمرار الحرب فيها".

وأضاف المصدر أن "الخارجية العراقية وعبر سفارتها في واشنطن ستتحرك بشكل فوري وعاجل لمتابعة قضية اعتقال أنطوان، والتواصل مع الجهات المعنية ودفعها للأفراج عنه".

وكانت الشرطة الأمريكية اعتقلت، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أكثر من 45 طالبا ومدرسا في جامعة ييل في كونيتيكت ونيويورك، بينهم الروائي الأكاديمي في جامعة نيويورك سنان أنطوان بعد نصبهم خيما في باحات الحرم الجامعي احتجاجًا على استثمارات الجامعة في الشركات المصنعة للأسلحة العسكرية.

ويعد، سنان أنطوان، واحدًا من أشهر الروائيين العراقيين، حيث ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات العالمية، في الشعر والأدب، ومنها رواياته الخمس (إعجام، وحدها شجرة الرمان، يا مريم، فهرس، خزامى).