ما التهم التي وجهتها إسرائيل إلى صباح شقيقة إسماعيل هنية؟

قالت قناة "مكان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الادعاء العام الإسرائيلي وجه لائحة اتهام لشقيقة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج.

وذكرت القناة، أن صباح عبدالسلام، شقيقة إسماعيل هنية، تواجه تهم "التواصل مع منظمة إرهابية والتحريض على النشاط ضد إسرائيل".

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت صباح عبدالسلام، البالغة من العمر 57 عاماً، المتزوجة والمقيمة ببلدة "تل السبع" في النقب، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إن شقيقة هنية محتجزة منذ اعتقالها في الأول من أبريل نيسان.

وكانت شقيقة هنية قد أشادت بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، الذي أثار فتيل الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة.

ووفقاً للائحة الاتهام، أرسلت صباح هنية بعد أيام فقط من هجوم حماس على جنوب إسرائيل رسائل إلى عشرات من جهات الاتصال، بما في ذلك لإسماعيل هنية،أشادت فيها بالهجوم عبر الحدود.

ومن رسائلها المذكورة في لائحة الاتهام "اللهم أحصهم عددا، واقتلهم، ولا تترك منهم أحدا يا الله".