عائلة فلسطينية ترثي أحد أبنائها
عائلة فلسطينية ترثي أحد أبنائهاAFP
العالم العربي

مليونا شخص بحاجة لمواد أساسية.. آخر مستجدات حرب غزة

الصليب الأحمر: أكثر من مليوني شخص في غزة تنقصهم احتياجات أساسية.

كرة من النار تندلع في مدينة غزة بعد غارة جوية إسرائيلية في 12 أكتوبر 2023
كرة من النار تندلع في مدينة غزة بعد غارة جوية إسرائيلية في 12 أكتوبر 2023AFP

المفوض الأمريكي لشؤون إيران: بحثت مع مسؤول كبير بالخارجية الإسرائيلية مواجهة "التهديدات" الإيرانية.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون بلدة حلحول شمال الخليل وسماع دوي إطلاق نار، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في مخيم جباليا.

غارات إسرائيلية كثيفة على شمال وجنوب قطاع غزة.

وزارة الدفاع الإماراتية تؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حالياً. (حساب وزارة الدفاع الإماراتية على إكس).

وزارة الدفاع الإماراتية تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل. (حساب وزارة الدفاع الإماراتية على إكس).

الطائرات الإسرائيلية تفصف منزلاً في مخيم جبالها شمال غزة.

المركز الفلسطيني للإعلام نقلاً عن وسائل إعلام عبرية: بلدية سديروت ستبدأ إجلاء سكانها اعتبارا من الأحد المقبل.

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يشرف على توزيع السلاح على المستوطنين في الضفة الغربية.

وكالة شهاب للإعلام: قصف عنيفة يستهدف شرق الشجاعية بغزة.

وزير خارجية مصر: يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني دون ازدواجية.

القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية في غزة وينتظر الموافقة السياسية.

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية إلى 1537 والمصابين إلى 6612.

فلسطينيون يودعون ضحاياهم
فلسطينيون يودعون ضحاياهمAFP

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة "متواجدين على أرضهم".

رئيستا المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي تتوجهان إلى اسرائيل الجمعة.

وسائل إعلام عبرية: استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية جاليت ديستا من منصبها.

منظمة الصحة العالمية توثق 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ السبت، ما أدى لمقتل 11 من العاملين وإصابة 16.

إسرائيل
فلسطين

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