مليونا شخص بحاجة لمواد أساسية.. آخر مستجدات حرب غزة

🔴 عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في وسط #مخيم_جباليا شمال مدينة #غزة 👇#إرم_نيوز #إسرائيل #غزة #طوفان_الاقصى #gaza #israel pic.twitter.com/SBhsZRvC3q— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 12, 2023
تنفي وزارة الدفاع المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) October 12, 2023
وأكدت وزارة الدفاع بأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة… pic.twitter.com/FGOx9yvvKZ
#فيديو ..الاحتلال يقصف منزلاً في مخيم جبالها شمال غزة pic.twitter.com/REfkO8RIvL— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 12, 2023
#شاهد المتطرف بن جفير يشرف على توزيع السلاح على المستوطنين في الضفة الغربية pic.twitter.com/06ZK88lWmd— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 12, 2023
وسائل إعلام عبرية: استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية جاليت ديستا من منصبها #إرم_نيوز #إسرائيل #طوفان_الاقصى #gaza #israel pic.twitter.com/RcY3AKXwRb— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 12, 2023