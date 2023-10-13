مليونا شخص بحاجة لمواد أساسية.. آخر مستجدات حرب غزة

وزارة الدفاع الإماراتية تؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حالياً. (حساب وزارة الدفاع الإماراتية على إكس).