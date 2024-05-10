محاولة فاشلة لاختطاف سفينة شرقي عدن اليمنية

تعرضت سفينة لمحاولة اختطاف فاشلة على بعد 195 ميلا بحريا إلى الشرق من مدينة عدن اليمنية، وفق ما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة.

ونقلت "رويترز" عن ربان السفينة قوله إن زورقا صغيرا اقترب وكان على متنه خمسة أو ستة مسلحين ومعهم سلالم لاعتلاء السفينة.

وتشن ميليشيات الحوثي هجمات انطلاقا من اليمن بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وتقول مصادر في قطاع الملاحة البحرية إن قراصنة في المنطقة ربما شجعهم الوضع الأمني أو أنهم يستغلون الفوضى الناجمة عن هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على مسارات الشحن.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن المسلحين في الزورق أطلقوا النار أولا على السفينة لكن فريقا أمنيا على متنها رد بإطلاق النار أيضا مما أجبر الزورق على التراجع.

وأضافت أن ما بلغها يشير إلى أن السفينة وطاقمها بخير وأنها متجهة إلى الميناء التالي.