تونس.. تظاهرة تطالب بإجلاء مهاجري دول جنوب الصحراء

شهدت ولاية صفاقس وسط تونس، اليوم السبت، تظاهرة شارك فيها المئات للمطالبة بالإجلاء "السريع" لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة.

ووفق "فرانس برس"، سار المتظاهرون وسط مدينة العامرة على بعد حوالي 40 كلم شمال مركز الولاية.

واعتبر النائب البرلماني طارق مهدي أن "الوضع في العامرة غير مقبول، وعلى السلطات إيجاد حل"، مستنكرًا وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.

في منتصف أيلول/سبتمبر، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون حيث ينتظرون حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو 15 كيلومترًا.