وزير فلسطيني لـ"إرم نيوز": نخشى استغلال ميناء غزة المؤقت للتهجير
أشار وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح إلى ما اعتبرها "مخاوف حقيقية لدى الجهات الرسمية الفلسطينية من استغلال الممر البحري الأمريكي في مخططات تهجير الفلسطينيين لخارج غزة، وبالتالي إفراغ القطاع من السكان".
وكانت السلطة الفلسطينية أعربت عن مخاوفها من أن تكون الخطوة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن إنشاء ميناء مؤقت في غزة لإدخال المساعدات إلى شمال غزة، مقدمةً لتطبيق مخطط تهجير الفلسطينيين.
وأضاف مجدي الصالح، في حديث خاص لـ"إرم نيور": "لا توجد ضمانات أمريكية لطبيعة عمل الممر البحري، ما يزيد من المخاوف الفلسطينية.. لذا، نطالب بضمانات من الولايات المتحدة بأن يكون الممر مخصصاً للمساعدات الإنسانية فقط".
وكشف الوزير الفلسطيني عن مشاورات أجرتها مؤسسات أمريكية إغاثية غير رسمية عاملة في القطاع مع بلدية غزة لتسهيل عمل الممر المائي، قائلاً: "تم التواصل مع بلدية غزة بشأن عمل الممر، حيث سيكون تواجدنا الفلسطيني عبرها".
وتابع: "أكدنا عبر بلدية غزة أن عمل الممر المائي يجب أن يكون ضمن شروط محددة ولإدخال المواد الغذائية.. فنحن ندرك أهمية إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وشمالها؛ لكن لن يكون ذلك على حساب المخاوف الفلسطينية".
وختم الوزير الفلسطيني حديثه بالقول: "للأسف، عمليات الإنزال الجوي لا تكفي سكان غزة ولا يمكن أن تقضي على حالة الجوع التي يعيشونها، والسلطة الفلسطينية لن تقبل بعمل الممر المائي بدون وجود طرف فلسطيني في إدارته".