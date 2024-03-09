وزير فلسطيني لـ"إرم نيوز": نخشى استغلال ميناء غزة المؤقت للتهجير‎

أشار وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح إلى ما اعتبرها "مخاوف حقيقية لدى الجهات الرسمية الفلسطينية من استغلال الممر البحري الأمريكي في مخططات تهجير الفلسطينيين لخارج غزة، وبالتالي إفراغ القطاع من السكان".

وكانت السلطة الفلسطينية أعربت عن مخاوفها من أن تكون الخطوة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن إنشاء ميناء مؤقت في غزة لإدخال المساعدات إلى شمال غزة، مقدمةً لتطبيق مخطط تهجير الفلسطينيين.

وأضاف مجدي الصالح، في حديث خاص لـ"إرم نيور": "لا توجد ضمانات أمريكية لطبيعة عمل الممر البحري، ما يزيد من المخاوف الفلسطينية.. لذا، نطالب بضمانات من الولايات المتحدة بأن يكون الممر مخصصاً للمساعدات الإنسانية فقط".