تصعيد في الضفة وقتال على جبهتين.. هل تستنزف إسرائيل مواردها العسكرية؟

تثير عمليات الجيش الإسرائيلي المكثفة في الآونة الأخيرة، تساؤلات حول استنزاف الموارد العسكرية الإسرائيلية على الجبهتين الجنوبية مع قطاع غزة، والشمالية مع لبنان، بجانب الصراع المستمر مع إيران.

يأتي ذلك تزامنًا مع التصعيد في الضفة الغربية، الذي تفرضه أعمال عنف يمارسها المستوطنون وعمليات ينفذها فلسطينيون من بينها مقتل فتى إسرائيلي بعملية مسلحة نفذها فلسطيني في إحدى قرى نابلس.

وقد كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية ضد "المجموعات المسلحة" في الضفة.

ويرى خبراء ومختصون في الشأن الإسرائيلي أن المؤسسات الأمنية والعسكرية في إسرائيل غير معنية بإشعال جبهة الضفة الغربية، مؤكدين أن التوتر الأمني في الضفة سينعكس سلبًا على القدرات العسكرية الإسرائيلية في الجبهات الأخرى.

الخبير في الشأن الإسرائيلي، مصطفى قبها، قال إن "إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي معنية بالحفاظ على حالة الهدوء في الضفة الغربية، ومنع أي مواجهات متبادلة بين المستوطنين والفلسطينيين".

وبين أن ذلك ظهر بشكل واضح في الاعتقالات الواسعة التي شُنت مع بداية الحرب على غزة.