إسقاط مسيَّرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية

قالت مصادر عبرية اليوم الإثنين، إن حزب الله أسقط طائرة مُسيرة (درون) خلال تنفيذها لنشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأفادت تقارير لبنانية، اليوم الإثنين، بإسقاط طائرة مسيَّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية بعدما عبرت الحدود بين الجانبين.

وذكرت مصادر لبنانية، أن مجموعة من حزب الله اللبناني أسقطت المسيَّرة الإسرائيلية بعدما اخترقت الأجواء اللبنانية في "وادي العزية" قرب بلدة "زبقين الجنوبية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط الطائرة المسيَّرة خلال نشاط عملياتي روتيني في الأراضي اللبنانية، قبل قليل، مؤكدًا عدم وجود مخاوف من تسرب للمعلومات.