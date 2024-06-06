مسؤولون: بايدن تعمد الإعلان عن مقترح الهدنة دون إبلاغ إسرائيل

كشف مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن تعمد الإعلان عن مقترح التهدئة الأخير في غزة، دون إخطار الإسرائيليين بذلك.

وذكر المسؤولون أن بايدن، وبعد حصوله على موافقة إسرائيل على المقترح، تجاهل إبلاغ الإسرائيليين بأنه سيعلن عن المقترح، لتضييق الخناق على نتنياهو حتى لا يتراجع، وفق "رويترز".

وقال أحد المسؤولين: "لم نطلب إذناً لإعلان المقترح. أخطرنا الإسرائيليين بأننا سنلقي خطاباً عن الوضع في غزة ولم نستفض في تفاصيل حول المضمون".

ورغم وصف بايدن مقترح وقف إطلاق النار بأنه "عرض إسرائيلي"، تبدو الحكومة الإسرائيلية غير متحمسة في العلن. حيث أكد مساعد كبير لنتنياهو، الأحد، أن إسرائيل طرحت المقترح على الرغم من أنه ليس "اتفاقا جيدا".

وهدد الأعضاء المنتمون إلى اليمين المتطرف في الحكومة بالانسحاب إذا وافق نتنياهو على اتفاق سلام يترك حماس دون القضاء عليها.

ومن شأن هذا التحرك أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة وإنهاء المسيرة السياسية لرئيس الوزراء الأطول بقاء في السلطة.

في الوقت نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن "هجوم إسرائيل لن يتوقف خلال التفاوض على مقترح وقف إطلاق النار".

وأضاف جالانت، في تعليقات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، بعدما صعد على متن طائرة حربية لتفقد جبهة غزة: "أي مفاوضات مع حماس ستجري وسط إطلاق النار فقط".