مع تكرار الاقتحامات للضفة.. الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتدخل لوقف "الجنون الإسرائيلي"

حذّرت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وعمليات القتل، واصفة ما يقوم به الجيش الإسرائيلي بـ"الجنون".

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ صباح اليوم إلى 3 شهداء، وعشرات الإصابات، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، واندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في أكثر من منطقة بالضفة الغربية.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي، على أن إسرائيل "تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، من خلال إصرارها على المضي بسياسة القتل والإعدامات الميدانية، مشيرًا إلى أن السلطة لن تقبل بهذا الوضع ولن تسمح باستمراره أبدا.

وذكر أن "صمت المجتمع الدولي وعجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، يعطي الضوء الأخضر لهذا الاحتلال ليصعد من عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الذي يواجه حربا إسرائيلية متواصلة ضد أرضه ومقدساته".

وأوضح أبو ردينة أنه "يجب على الإدارة الأمريكية التدخل لوقف هذا الجنون الإسرائيلي قبل فوات الأوان، لأن استمرار الوضع الحالي ينذر بتفجر الأوضاع"، معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية "تريد استغلال الدم الفلسطيني في حساباتها الانتخابية الرخيصة".

وأعلنت وزراة الصحة الفلسطينية استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم في وقت سابق مخيم جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عددا من الفلسطينيين أصيب بالرصاص الحي بعد اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ببلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

من جهته أعلن الهلال الأحمر، أن طواقمه تعاملت مع (24) إصابة بالاختناق نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في بيت دجن، بالإضافة إلى 3 إصابات بالرصاص المطاطي في كفر قدوم بقلقيلية.

وتعقد الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في وقت لاحق من اليوم مؤتمراً صحفياً وصفته "بالهام"، وسيتناول الأحداث المتصاعدة في القدس والضفة الغربية منذ أيام.