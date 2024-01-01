مسؤول لـ"إرم نيوز": إسرائيل تقدم طعاما فاسدا للأسرى الفلسطينيين

عزت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تسمم العشرات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الأيام الماضية إلى "تقديم طعام فاسد وغير صالح للبشر" لهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين كشفت لـ "إرم نيوز"، أمس الأحد، أن عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي تعرضوا للتسمم.

وفي حديث لـ "إرم نيوز" اليوم، قال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، إن "العشرات من الأسرى تعرضوا للتسمم نتيجة للغذاء المقدم لهم، وهو غير صالح للبشر، الأمر الذي أدى لإصابتهم بحالات الإسهال والتقيؤ".

وأوضح عبد ربه أن "السلطات الإسرائيلية، بالرغم من الحالة الصعبة للأسرى، لم تقدم لهم العلاج، وتواصل فرض الإغلاق المشدد عليهم"، مضيفًا أن "الطعام المقدم للأسرى غير مطبوخ بشكل مناسب وكمياته محدودة جدًا".

وذكر أن "مصلحة السجون الإسرائيلية تقدم للأسرى وجبتين رديئتين يوميًا، يتم طبخهما بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في معظم الأحيان"، مؤكدًا أن ذلك يمثل جريمة دولية تستوجب معاقبة المسؤولين الإسرائيليين عليها.