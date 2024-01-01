مسؤول لـ"إرم نيوز": إسرائيل تقدم طعاما فاسدا للأسرى الفلسطينيين
عزت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تسمم العشرات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الأيام الماضية إلى "تقديم طعام فاسد وغير صالح للبشر" لهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين كشفت لـ "إرم نيوز"، أمس الأحد، أن عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي تعرضوا للتسمم.
وفي حديث لـ "إرم نيوز" اليوم، قال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه، إن "العشرات من الأسرى تعرضوا للتسمم نتيجة للغذاء المقدم لهم، وهو غير صالح للبشر، الأمر الذي أدى لإصابتهم بحالات الإسهال والتقيؤ".
وأوضح عبد ربه أن "السلطات الإسرائيلية، بالرغم من الحالة الصعبة للأسرى، لم تقدم لهم العلاج، وتواصل فرض الإغلاق المشدد عليهم"، مضيفًا أن "الطعام المقدم للأسرى غير مطبوخ بشكل مناسب وكمياته محدودة جدًا".
وذكر أن "مصلحة السجون الإسرائيلية تقدم للأسرى وجبتين رديئتين يوميًا، يتم طبخهما بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في معظم الأحيان"، مؤكدًا أن ذلك يمثل جريمة دولية تستوجب معاقبة المسؤولين الإسرائيليين عليها.
وأشار عبد ربه إلى أن "هناك حالة اكتظاظ في الأقسام والغرف، إضافة لعدم وجود الأغطية اللازمة لهم"، متابعًا: "كل ذلك يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة على الأسرى، خاصة أن الاحتلال يواصل إغلاق الكانتينا (متجر السجون) المخصص لشراء المواد لهم".
وفيما يتعلق بالأسرى والأسيرات من غزة، أكد المسؤول الفلسطيني أن "إسرائيل تواصل سياسة التعتيم الكامل على أوضاعهم بسجونها، وترفض كشف أي تفاصيل بشأنهم سواء من ناحية الأعداد أو مراكز الاحتجاز".
واستكمل: "المعلومات المتوفرة لدينا نجمعها من الأسرى المحررين، الذين أكدوا وجود 43 أسيرة من غزة بالسجون الإسرائيلية حتى اللحظة"، لافتًا إلى أنهن يتعرض لمعاملة قاسية جدًا ويُتركن في العراء دون لباس ومكبلات الأيدي.
واستطرد: "إسرائيل تتعمد امتهان كرامة الأسيرات من غزة، والسجانون يوجهون الألفاظ النابية والبذيئة لهن"، مبينًا أن الأسرى الذكور من غزة متواجدون في معتقلي عسقلان وبئر السبع ومراكز احتجاز أخرى مجهولة.
وبين أن "المطالبات الفلسطينية بشأن أسرى غزة وجميع الأسرى الفلسطينيين مستمرة ومتواصلة، وهناك اتصالات مع الصليب الأحمر الدولي وسفراء وقناصل دول أجنبية بهذا الشأن"، مستدركًا: "لكن لا يوجد اختراق بهذه القضية".
وفيما يتعلق بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، أكد عبد ربه، أنه "لا يتم إطلاع الهيئة على التفاصيل بهذا الشأن، كما أنه لم يطلب منهم حديثًا أي معلومات بشأن الأسرى ومحكومياتهم من أي جهة"، مبينًا أن الهيئة مستعدة للتعاون مع كافة الأطراف بهذا الشأن.