قيادي حوثي يقر باختراق استخباري دولي لسلطة زعيم الميليشيا

وتشن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، هجمات على السفن في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمزاعم إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومؤخرا شنت المليشيات الحوثية حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات وأعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام، وفرضت على قيادات أخرى الإقامة الجبرية، في حين حكمت مليشيات الحوثي التابعة لإيران على العشرات بالإعدام بمزاعم التخابر مع دول أجنبية.