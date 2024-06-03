قيادي حوثي يقر باختراق استخباري دولي لسلطة زعيم الميليشيا
كشف القيادي في المجلس السياسي لميليشيا الحوثي، سلطان السامعي، أن أجهزة مخابراتية اخترقت سلطة زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وأكد السامعي، أن أجهزة مخابرات دولية أمريكية وإسرائيلية تمكنت من اختراق جهاز الدولة في صنعاء.
وفي مقابلة تلفزيونية قال السامعي، إن الاختراق تم عبر شخصيات من العيار الثقيل، تتولى مناصب مهمة في الدولة، على حد قوله.
وتشن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، هجمات على السفن في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمزاعم إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومؤخرا شنت المليشيات الحوثية حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات وأعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام، وفرضت على قيادات أخرى الإقامة الجبرية، في حين حكمت مليشيات الحوثي التابعة لإيران على العشرات بالإعدام بمزاعم التخابر مع دول أجنبية.