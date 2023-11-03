خلال 2023.. المغرب يفكّك 250 شبكة سرّية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الخميس، عن إحباط الأجهزة الأمنية محاولة هجرة أكثر من 60 ألف شخص، وتفكيك 250 شبكة تنشط في الهجرة غير الشرعية منذ بداية العام 2023.
وقدمت الوزارة تقريرًا يرصد جهود مكافحة الهجرة غير القانونية إلى مجلس النواب المغربي في إطار دراسة مشروع موازنة 2023.
وأفادت الوزارة بأن السلطات الأمنية ضاعفت جهودها للتصدي للشبكات الإجرامية، التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وفقًا ذكرته وسائل إعلامية محلية، أمس الخميس.
وتشجيعًا للعودة الطوعية للمهاجرين الأجانب في وضعية غير قانونية، بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية، تم خلال العام الجاري، ترحيل 3317 مهاجرًا إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
وتدخل جهاز البحرية المغربية، منذ مطلع 2023، لإنقاذ 10405 شخص من الغرق من بينهم 6495 من جنسيات أجنبية، أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بحرًا وسرًا باستعمال القوارب.