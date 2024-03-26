مساع رسمية لاستعادة رفات 6 مهاجرين تونسيين قضوا غرقا

أعلنت تونس أنها بصدد استعادة رفات 6 من مواطنيها من إيطاليا كانوا قد غرقوا قبل اشهر خلال رحلة هجرة غير نظامية.

وأصدرت وزارة الخارجية التونسية، توضيحا بشأن دفن 6 متوفين تونسيين في إيطاليا، ومساعي استعادة رفاتهم، بعد وفاتهم بحادث انقلاب قارب هجرة كان يقلهم، وقع منذ نحو 6 أشهر.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان، إن السلطات الإيطالية "دفنت جثث ستة مهاجرين تونسيين بالتراب الإيطالي، دون إعلام تونس".

ولفت البيان، إلى أن "معلومات توفرت عن غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل مدينة ترابني الإيطالية بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعن انتشال ستّة جثث لأشخاص يرجّح أن يكونوا من حاملي الجنسية التونسية".

ولاحقا، بدأت القنصلية التونسية في باليرمو بالسير في إجراءات مطابقة السمات الجينية للمتوفين، وذلك "لعدم إمكانية تحديد الهويات بالاعتماد على اللوحات البصمية إثر تحلّل الجثث".