حماس تعلن وفاة أسير إسرائيلي يحمل الجنسية البريطانية

أعلنت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، السبت، وفاة أسير لديها في قطاع غزة يحمل الجنسية البريطانية، متأثرا بجراح أصيب بها جراء استهداف إسرائيلي لمكان احتجازه.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب في منشور عبر "تلغرام": "وفاة الأسير نداف بوبلابيل، 51 عاما، ويحمل الجنسية البريطانية، متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه، قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين".