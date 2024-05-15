تضم محور فيلادلفيا‎.. إسرائيل تتجهز لبناء منطقة عازلة في رفح

بدأ الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على مدينة رفح قبل خمسة أيام، معلناً عن الخطوة الأولى منها المتمثلة باجتياح المناطق الشرقية للمدينة، وطبقًا للمناطق الحدودية الشرقية التي جرى تدميرها واجتياحها، يتجهز الجيش لإقامة منطقة عازلة شرق مدينة رفح، بالإضافة إلى منطقة أخرى جنوبها على طول الحدود المصرية مع القطاع تمهيدًا لإعادة احتلال محور فيلادلفيا.

وبدأت عمليات نزوح لمائة ألف مواطن تحت قصف المدافع والطائرات باتجاه غرب المدينة، بالإضافة إلى منطقة المواصي غرب خان يونس.

المنطقة العازلة

الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور رائد موسى قال، إن أحد أهداف الجيش الإسرائيلي الإستراتيجية هو بناء منطقة عازلة على طول الحدود الشرقية والشمالية مع قطاع غزة تمكنه من حماية مستوطنات الغلاف بشكل أكبر لا سيما عقب هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف موسى في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه إلى جانب بناء المنطقة العازلة فإن -الجيش الإسرائيلي- ينوي إقامة مناطق عسكرية ومعابر يمكن اعتبارها قاعدة انطلاق للقيام بأنشطة أمنية داخل قطاع غزة في أعقاب المرحلة الثالثة والأخيرة.

وتابع، وتحقيقًا لذلك كان لا بد من مسح عشرات الآلاف من البيوت، وقضم مساحة 16٪ من مساحة قطاع غزة لإتمام عملية البناء.