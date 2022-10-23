صحيفة: إسرائيل دمرت 90% من البنية التحتية العسكرية الإيرانية بسوريا

أكد مسؤولون إسرائيليون، يوم الأحد، أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في سوريا، أدت إلى "تدمير 90% من البنية التحتية العسكرية الإيرانية".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن المسؤولين الإسرائيليين، قولهم، إن "إسرائيل نجحت في الحد بشكل شبه كامل من قدرة إيران على نقل الأسلحة لسوريا وتصنيعها هناك".

وأشار المسؤولون، إلى أن "الجيش الإسرائيلي دمر محاولات إيران وحزب الله ترسيخ نفسيهما عسكريا في سوريا، وأفشل محاولات إيران إنشاء قاعدة للقوات الموالية لها بسوريا".

وأضاف المسؤولون: "خطة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل على يد الأمريكيين في عام 2020، فشلت بسبب الحملة الجوية المستمرة للجيش الإسرائيلي ضد القوات في سوريا".

وأشارت الصحيفة، إلى "أنه وبالرغم من التوتر بين إسرائيل وروسيا، إلا أن آلية منع الاشتباك بين البلدين في سوريا تعمل كالمعتاد"، متابعة أن "الفترات التي لا توجد فيها هجمات عادة ما تكون نتيجة لقرار إيراني بتعليق تهريب الأسلحة إلى سوريا، من أجل محاولة إيجاد طريق جديد لخداع إسرائيل".

وأكد المسؤولون الأمنيون، أن "الجيش الإسرائيلي ألحق أضرارا جسيمة بطرق التهريب الإيرانية لسوريا من البحر والجو وحتى من البر"، لافتين إلى أن ذلك أدى أيضا إلى تضرر قدرة الجيش السوري على إنتاج الأسلحة والذخيرة".

وحسب الصحيفة العبرية، فإن "الجيش الإسرائيلي ركز في هجماته خلال السنوات الأخيرة على وقف تهريب مكونات مركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS) في مصياف الذي تستخدمه إيران لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها".

يذكر أن هجوما منسوبا لإسرائيل، استهدف الجمعة الماضية، مواقع عسكرية في دمشق ومحيطها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن الهجوم "استهدف تدمير منشأة، تُستخدم لتجميع أجزاء المُسيرات الإيرانية".

وبيَّنت الصحيفة أن "تلك الأجزاء تُصنع في إيران وتُرسل إلى سوريا، حيث يتم تجميعها وبناء المُسيرات في منشأة بمطار الديماس، في محيط دمشق"، مضيفة أن "هذا الموقع تعرض للدمار".