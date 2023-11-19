فرنسا ترسل إمدادات طبية وسفينة طبية ثانية إلى غزة

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، إن فرنسا سترسل المزيد من الإمدادات الطبية وسفينة طبية ثانية إلى قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان أن فرنسا سترسل طائرة تحمل أكثر من عشرة أطنان من الإمدادات الطبية هذا الأسبوع، وستساهم أيضًا في إرسال مساعدات طبية من الاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتجهز فرنسا حاليًا سفينة ثانية للعمل كمستشفى وهي حاملة الطائرات الهليكوبتر (ديكسمود) التي ستصل إلى مصر في غضون الأيام المقبلة.

وأرسلت فرنسا بالفعل أول حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية إلى المنطقة وتضم نحو 60 سريرًا ومنطقتين للعمليات.