تعليقا على غارات رفح.. واشنطن: نشعر بـ"حزن عميق"

أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن "حزن عميق" لمقتل فلسطينيين بغارة إسرائيلية، الأحد، في رفح جنوبي قطاع غزة، وأكدت أنها تنتظر نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي، داعية إلى أن يكون "سريعا وشفافا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "سنتابع من كثب نتائج هذا التحقيق".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل "الإصرار على إسرائيل بشأن التزامها بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتقليل تأثير عملياتها على المدنيين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها".

من جهتها، قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إن"كلمة مأساة ليست حتى أقل ما تُوصف به" غارة جوية إسرائيلية أدت إلى نشوب حريق في مخيم في مدينة رفح بقطاع غزة أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا.

وجاءت تعليقات هاريس ردا على سؤال لصحفي عقب قصف دبابة إسرائيلية لمخيم في منطقة نازحين في غرب رفح أسفر عن مقتل 21 فلسطينيا اليوم الثلاثاء، وفقا السلطات الصحية في غزة. ومثلت هذه الواقعة اختبارا آخر لتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بحجب أسلحة عن إسرائيل إذا نفذت اجتياحا كبيرا لرفح يعرض النازحين للخطر.

وخلال حديثها في فعالية في واشنطن، لم تجب هاريس عن سؤال عما إذا كانت الهجمات في رفح تتجاوز "خطا أحمر".