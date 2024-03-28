قبّل سيدة أخرى.. موقف محرج لميقاتي أثناء انتظاره نظيرته الإيطالية (فيديو)

وكان قد استقبل ميقاتي في مطار العاصمة بيروت أمس الأربعاء، رئيسة وزراء إيطاليا. وتفقدا في مستهل الزيارة الكتيبة الإيطالية العاملة في عداد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وكان في استقبالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قاعة كبار الزوار، قبل أن ينتقلا إلى السرايا، حيث أقيمت لرئيسة وزراء إيطاليا مراسم الاستقبال الرسمية، قبل أن ينتقلا إلى مكتب رئيس الحكومة لعقد المحادثات الرسمية.

وعبّر المسؤولان عن ارتياحهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 القاضي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وأبديا تطلعهما إلى أن يتم تطبيقه، وأن يتحوّل إلى وقف إطلاق نار مستدام.