بايدن: فريق أمريكي في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة‎

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن فريقاً أمريكياً يتواجد في العاصمة المصرية القاهرة للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار ضمن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وأكد بايدن في الوقت ذاته مواصلة الضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وشدد على أن "الولايات المتحدة حثت إسرائيل مراراً على عدم الخلط بين عملياتها العسكرية ضد حماس وبين العمليات الإنسانية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

وذكر بايدن أنه "غاضب ومنفطر القلب" من مقتل 7 من موظفي الإغاثة في مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" بضربة جوية إسرائيلية على غزة، وطالب إسرائيل ببذل مزيد من الجهود لحماية عمال الإغاثة.

وأضاف أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة أو المدنيين في غزة، مؤكداً أن التحقيق الذي تجريه إسرائيل في الحادث "يجب أن يكون سريعا وأن يؤدي إلى المساءلة وأن تنشر نتائجه على الملأ".

وأردف: "والأمر الأكثر مأساوية هو أن هذا ليس حادثاً منفرداً. فهذا الصراع من أسوأ الصراعات فيما تعيه الذاكرة الحديثة من حيث عدد القتلى من عمال الإغاثة".