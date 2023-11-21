منهم 5 جنود.. واشنطن تعلن مقتل 6 أمريكيين منذ "طوفان الأقصى"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، مقتل 6 مواطنين أمريكيين على الأقل منذ هجوم حماس على إسرائيل المسمى "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكرت الوزارة على لسان المتحدث باسمها ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، أن ما يزيد قليلاً على 1200 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم، ما يزالون في غزة.

وقال ميلر إن "نحو 800 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم غادروا غزة عبر معبر رفح إلى مصر وبقي ما يزيد قليلا على 1200".

وأضاف أن "6 أمريكيين لقوا حتفهم منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهم 5 من الجنود في الجيش الإسرائيلي قتل 4 منهم في غزة وواحد شمال إسرائيل، وفرد في شرطة الحدود الإسرائيلية".