اليمن.. مياه السيول تُغرق مدينة المكلا في حضرموت ( صور وفيديو)
غمرت مياه السيول الجارفة الناجمة عن المنخفض الجوي "المطير"، اليوم الأربعاء، عدداً من مديريات محافظة حضرموت اليمنية، وتسببت بإغراق خطوط رئيسة وشوارع فرعية.
وشهدت مدينة المكلا عاصمة المحافظة، خلال الساعات القليلة الماضية، هطولاً غزيراً للأمطار مصحوباً بعواصف رعدية شديدة ورياح عاتية، أدّت إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير في أرجاء المدينة.
وأظهرت الصور والمقاطع المرئية القادمة من هناك، والمتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، حجم السيول التي أغرقت الشوارع وجرفت معها عدداً من سيارات المواطنين، فضلاً عن تسببها بشلل شبه تام لحركة السير والمرور.
ووثّق مقطع فيديو متداول انتشال مجموعة من المواطنين شابًا غرق جراء وقوعه وسط مجرى السيل.
كما وثّق مقطع آخر ضرب صاعقة رعدية أحد جبال مدينة المكلا، فضلاً عن تدفق المياه المتجمعة أعلى أحد الجبال الأخرى، وانهمارها على المدينة.
وكانت تأثيرات "منخفض المطير" قد وصلت في ساعات فجر الأربعاء الأولى إلى أجزاء من مديريات وادي حضرموت، لا سيما مدينة تريم التاريخية شمال شرقي المحافظة، التي أغرقتها مياه السيول الناجمة عن غزارة هطول الأمطار.
ولم يصدر عن الجهات المعنية حتى الآن أي تعليق رسمي بخصوص الأضرار والخسائر المادية والبشرية المحتملة.
وكانت مراكز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في اليمن حذّرت، في تقارير صادرة عنها أمس الثلاثاء، من اقتراب مسار المنخفض الجوي وتوجهه ناحية المحافظات الشرقية من البلاد، لا سيما محافظتي حضرموت والمهرة.