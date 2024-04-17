اليمن.. مياه السيول تُغرق مدينة المكلا في حضرموت ( صور وفيديو)

غمرت مياه السيول الجارفة الناجمة عن المنخفض الجوي "المطير"، اليوم الأربعاء، عدداً من مديريات محافظة حضرموت اليمنية، وتسببت بإغراق خطوط رئيسة وشوارع فرعية.

وشهدت مدينة المكلا عاصمة المحافظة، خلال الساعات القليلة الماضية، هطولاً غزيراً للأمطار مصحوباً بعواصف رعدية شديدة ورياح عاتية، أدّت إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير في أرجاء المدينة.

وأظهرت الصور والمقاطع المرئية القادمة من هناك، والمتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، حجم السيول التي أغرقت الشوارع وجرفت معها عدداً من سيارات المواطنين، فضلاً عن تسببها بشلل شبه تام لحركة السير والمرور.