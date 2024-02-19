تقرير: أنفاق حزب الله أكثر تطورا من شبكة حماس

كشف تقرير فرنسي أن شبكة الأنفاق السرية التابعة لميليشيا حزب الله تبدو أكثر تعقيدًا وتطورًا من تلك التي تمتلكها حركة حماس في غزة، وتبلغ في تشعباتها مئات الكيلومترات.

ووفق التقرير، الذي نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن ميليشيا حزب الله بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، بمساعدة كوريا الشمالية، ببناء نظام دفاعي تحت الأرض تحسبا للغزو الإسرائيلي، مشيرا أنّ شبكة الأنفاق هذه تصل إلى إسرائيل وربما إلى سوريا أيضا.

ويغوص التقرير في عالم أنفاق ميليشيا حزب الله، واصفا حركة تنقّل المقاتلين وقاذفات الصواريخ على أكتافهم، حيث يعبرون ممرات مضاءة جيّدا مزوّدين بصناديق ذخيرة وكاميرا مراقبة، يتسلقون سلمًا ويرفعون فتحة النفق لضرب أهداف إسرائيلية.

وتضمّ هذه الأنفاق صواريخ موجهة سلكيًا وطائرات دون طيار متفجرة ومدافع رشاشة، يستخدمها مقاتلو الحزب في تنفيذ هجماتهم على الجانب الآخر من الحدود، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.