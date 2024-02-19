تقرير: أنفاق حزب الله أكثر تطورا من شبكة حماس
كشف تقرير فرنسي أن شبكة الأنفاق السرية التابعة لميليشيا حزب الله تبدو أكثر تعقيدًا وتطورًا من تلك التي تمتلكها حركة حماس في غزة، وتبلغ في تشعباتها مئات الكيلومترات.
ووفق التقرير، الذي نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن ميليشيا حزب الله بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، بمساعدة كوريا الشمالية، ببناء نظام دفاعي تحت الأرض تحسبا للغزو الإسرائيلي، مشيرا أنّ شبكة الأنفاق هذه تصل إلى إسرائيل وربما إلى سوريا أيضا.
ويغوص التقرير في عالم أنفاق ميليشيا حزب الله، واصفا حركة تنقّل المقاتلين وقاذفات الصواريخ على أكتافهم، حيث يعبرون ممرات مضاءة جيّدا مزوّدين بصناديق ذخيرة وكاميرا مراقبة، يتسلقون سلمًا ويرفعون فتحة النفق لضرب أهداف إسرائيلية.
وتضمّ هذه الأنفاق صواريخ موجهة سلكيًا وطائرات دون طيار متفجرة ومدافع رشاشة، يستخدمها مقاتلو الحزب في تنفيذ هجماتهم على الجانب الآخر من الحدود، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبحسب تقرير "ليبيراسيون"، فإنّ ميليشيا حزب الله التي تتمتع بقوة عسكرية أكبر بكثير من قوة حماس، بنت منذ سنوات شبكة عسكرية تحت الأرض أكثر تطورًا من تلك الموجودة في غزة، يبلغ طولها عدة مئات من الكيلومترات، ولها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما تصل إلى أبعد من ذلك، إلى سوريا.
ويشير التقرير إلى "حرفية" مقاتلي ميليشيا حزب الله الذين عرضوا على موقع "إكس" مقاطع فيديو تصوّر "كابوسا إسرائيليا" على الجبهة الشمالية، من خلال هجوم وهمي في الجليل نفذته "وحدة الرضوان"، وهي فرقة من فرق النخبة في الميليشيا، انطلاقا من نفق في لبنان.
ووصف التقرير الفيديو الذي نشرته ميليشيا حزب الله حينها بأنّه مثير للقلق، وأنه يكشف حرفية عالية في المونتاج على طريقة "هوليوود" وفق تعبيره، إضافة إلى موسيقى تصويرية مرافقة للمشاهد تبثّ الرعب والقلق في الخصم الإسرائيلي.
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية حذّرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من أنّ هناك شبهات حفر أنفاق من جنوب لبنان وصولا إلى مستشفى الجليل في نهاريا، الذي يبعد 10 كيلومترات عن الحدود.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومع بدء حرب غزة، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنّ هناك مخاوف حقيقية بشأن تهديد أنفاق حزب الله، التي اعتبرت أنّها تمتلك خبرة كبيرة في العمل السرّي تحت الأرض.