سقوط طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي وإصابة ضابطين

تعرَّضت طائرة عسكرية تابعة للجيش العراقي، اليوم الإثنين، لحادث مروّع أسفر عن إصابة ضابطين، في محافظة واسط جنوب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، لـ"إرم نيوز"، إن "طائرة من طراز bell407 تدريبية تابعة للجيش العراقي، سقطت في كلية طيران الجيش في محافظة واسط، أثناء ممارسة التدريب".

وأضافت المصادر أن "الطائرة كان يستقلها ضابطان طياران، وأسفر الحادث عن إصابتهما بجروح مختلفة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت المصادر إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن سقوط الطائرة ناتج عن خلل فني، وأن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث".

وتتكرَّر حوادث سقوط بعض الطائرات العسكرية التابعة للجيش العراقي بين حين وآخر، وسط تأكيدات على ضرورة إجراء صيانة لتلك الطائرات من قِبل شركات مختصة، لمنع وقوع مثل هذه الحالات.