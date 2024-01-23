"لجنة الذاكرة" تجتمع في باريس لاستعادة أرشيف الجزائر

قررت لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية حول فترة الاستعمار، الاجتماع مجددا يوم الخميس المقبل في باريس، لمناقشة ملف الأرشيف، بحسب مصدر لـ"إرم نيوز".

وبعد الاجتماع الرسمي الأول للجنة الذي عقد نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة قسنطينة، شرقي الجزائر، تجتمع هذه اللجنة المكونة من خمسة مؤرخين من كل بلد مرة أخرى الخميس المقبل، في باريس.

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء في مقر الأرشيف الوطني في العاصمة الفرنسية، وهو أمر يقدم مؤشرات واضحة على أولوية الملفات الموضوعة على طاولة النقاش، وأبرزها إعادة الأرشيف.

وينبغي معالجة مسألة إعادة فرنسا لعدد معين من القطع الأثرية والمستندات، وكذلك رقمنة سجلات الأحوال المدنية والمقابر الفرنسية في الجزائر.