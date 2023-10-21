إسرائيل: لن نسمح بدخول وقود إلى قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي حثت إسرائيل المدنيين الفلسطينيين على الاتجاه إليها لتجنب القتال الدائر مع حركة حماس.

وفي مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري إن شحنات المساعدات لن تشمل الوقود.

وأضاف أن أحدث المعلومات تشير إلى أن عدد الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 210.

وقال إن نحو خمس الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت منذ أمس الجمعة سقطت داخل غزة بسبب خطأ في الإطلاق مما تسبب في سقوط قتلى.