"حرب اقتصادية".. تفاقم الخلاف بين تركيا والعراق بسبب المياه

أكدت أطراف عراقية مختلفة إصرار تركيا على عدم إعطاء العراق "حقوقه العادلة" من المياه، ما أدى لأزمة جفاف خانقة في البلاد، أثرت بشكل كبير على الثروتين الحيوانية والنباتية، في حرب وصفت بـ"الاقتصادية".

ومنذ أكثر من عامين، برزت أزمة الجفاف بشكل كبير وخطير في العراق، بعدما جرى تقليص المساحات الزراعية إلى 50% في العام الماضي، وفقدت أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية.

وأعلن مسؤولون في محافظات عراقية انعدام الأراضي الزراعية في تلك المحافظات بشكل شبه كامل، وذلك بسبب شح المياه.

يقول عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، ثامر الجبوري، إنه "رغم كل الحوارات والتفاوض والزيارات المتبادلة ما بين مسؤولين عراقيين وأتراك، ما زالت أنقرة تصر على قطع المياه عن العراق، وتمنعه من الحصول على حصته المائية بشكل عادل، ما دفع إلى أزمة جفاف كبيرة وخطيرة".

وبين الجبوري، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تركيا من خلال إصرارها على قطع المياه عن العراق، وحصول أزمة جفاف كبيرة وخطيرة في البلاد، تتعمد ذلك كجزء من الحرب الاقتصادية لتدمير ما تبقى من الثروة الحيوانية والزراعية".

وعلل ذلك بالقول إن تركيا "تريد أن يستمر العراق بالاعتماد عليها بشكل كبير في تغطية أي نقص بالمواد الزراعية في سوقه المحلية".