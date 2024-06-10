مسؤول أمريكي: عملية النصيرات عززت إصرار نتنياهو على مواصلة القتال

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن نجاح إسرائيل في تحرير 4 رهائن في عملية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، سيزيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إصرارًا على مواصلة العمليات العسكرية، وليس الموافقة على وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط للمرة الثامنة منذ اندلاع الحرب في غزة.

وبحسب شبكة "إن.بي.سي نيوز"، الأمريكية أكد المسؤول، أن تحرير المحتجَزين يُعقّد جهود وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للتوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس للإفراج عن بقية المحتجَزين، ووقف إطلاق النار بالقطاع، وفقًا لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأوضح أنه في حين أن تحرير المحتجَزين الإسرائيليين الأربعة محل ترحيب، فإنه لن يغير من الأمر شيئًا؛ لأن عدد المحتجَزين المتبقين غير قليل، وبينهم خمسة أمريكيين يُعتقد أنهم أحياء.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد قتلى هجوم إسرائيل على مخيم النصيرات، الذي حرَّرت خلاله المحتجَزين الأربعة، إلى 274 قتيلاً، ما رفع إجمالي ضحايا الحرب على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 37 ألفًا و84 قتيلاً، و84 ألفًا و494 مصابًا.