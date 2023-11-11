"صحة غزة": مقبرة جماعية لدفن الجثث في مستشفى الشفاء

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، السبت، "نحن بصدد إنشاء مقبرة جماعية داخل مستشفى الشفاء لدفن الجثث كي لا يحدث وباء".

وأضاف البرش أن الجيش الإسرائيلي يرتكب هولوكوست جديدا في استهدافه مستشفى الشفاء، موضحا أن التيار الكهربائي قُطع، والمولدات توقفت عن العمل، ونحن محاصرون لا نستطيع الخروج من أماكننا.