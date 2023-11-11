"صحة غزة": مقبرة جماعية لدفن الجثث في مستشفى الشفاء
قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، السبت، "نحن بصدد إنشاء مقبرة جماعية داخل مستشفى الشفاء لدفن الجثث كي لا يحدث وباء".
وأضاف البرش أن الجيش الإسرائيلي يرتكب هولوكوست جديدا في استهدافه مستشفى الشفاء، موضحا أن التيار الكهربائي قُطع، والمولدات توقفت عن العمل، ونحن محاصرون لا نستطيع الخروج من أماكننا.
من ناحيته، قال وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، إنه لا ماء ولا غذاء في مجمع الشفاء الطبي والجميع فيه مستهدفون، وإن عداد الموت بدأ يشتغل.