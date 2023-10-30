مستهدفة أنفاق حماس.. قوات برية إسرائيلية تتوغل شمال غزة

وسعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، خلال الساعات الأولى من صباح يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بعد أسابيع من التعبئة والاستعداد، رغم رفض المسؤولين الإسرائيليين تأكيد أن التحركات هي جزء من الغزو البري المنتظر، وفق صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، إلى أن الكثير من التقارير الواردة تشير إلى زيادة كبيرة في عدد القوات الإسرائيلية المتقدمة باتجاه حدود غزة، بيد أن قطع خدمة الإنترنت والهاتف الخلوي عن القطاع حدَّ كثيرًا من التقارير المباشرة على الأرض.

وقالت الصحيفة إن سكان غزة أفادوا بوقوع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مدرعات وقوات مشاة إسرائيلية متقدمة، طوال الليل، في 3 مواقع في القطاع، فيما رد المقاتلون على التوغل الإسرائيلي بهجمات صاروخية، إذ دوت صفارات الإنذار في مدينتي بئر السبع وعسقلان، جنوب إسرائيل.

من جهتها، تجهز إسرائيل لحرب طويلة الأمد ضد حركة حماس، فقد تم قطع الإنترنت وخدمة الخلوي وتعليق أرقام خدمات الطوارئ، ما يعني عدم إمكانية إرسال سيارات الإسعاف، وبالنظر إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأخيرة، بخصوص توقع إسرائيل حربًا برية طويلة وصعبة في غزة للقضاء على أنفاق حماس، يمكن القول إنها قد تكون مؤشرًا على الانتقال نحو مرحلة شاقة وذات نهاية مفتوحة من الحرب، بحسب الصحيفة.