لبنان يكشف عن تراجع نسبة الجريمة منذ بداية 2023

تراجعت نسبة الجرائم في لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام الماضي، وفقًا لإحصائية حديثة نشرتها المديرية العامة للأمن الداخلي اللبناني.

ولفتت الإحصائية إلى تراجع نسبة الجريمة خلال شهر يوليو/تموز الماضي بنسبة تقارب 38% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأكدت المديرية أنه "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإنّ عناصرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والسياح والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية".