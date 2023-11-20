بوتين وشي يشاركان بقمة لـ"بريكس" حول حرب غزة

يشارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ في قمة عبر الفيديو لقادة مجموعة بريكس غدا الثلاثاء بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب في قطاع غزة.

وقال الكرملين في بيان مقتضب اليوم الإثنين: "غدًا الثلاثاء سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة استثنائية لبريكس عبر الفيديو لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

كما ذكر التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينغ سيحضر القمة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق الإثنين، أن الوزير سيرغي لافروف سيستضيف اجتماعًا مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، بناء على توصيات القمة العربية في الرياض.

وقال مصدر لـ"إرم نيوز: "لن يكون هناك مؤتمر صحفي لكن من المتوقع أن يصدر بيان رسمي بنتائج هذا الاجتماع".