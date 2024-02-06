65 مليون دولار.. كارثة مالية تنتظر الأونروا نهاية فبراير

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" من المتوقع أن تخسر 65 مليون دولار بنهاية شباط/فبراير الجاري؛ بفعل وقف تمويلها من بعض الدول.

وكانت 18 دولة أو مؤسسة على الأقل، بما في ذلك العديد من أكبر ممولي الوكالة، أعلنت وقف تبرعاتها بعد اتهامات إسرائيلية بأن عدة موظفين شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وستستغرق بعض حالات التعليق هذه وقتا لكي يبدأ نفاذها، حيث تقدم البلدان تبرعاتها على فترات على مدار السنة، ولم يكن من المقرر أن تسدد بعض البلدان مدفوعاتها لعدة أشهر.