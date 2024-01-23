إسرائيل تسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أسدود

أعلن البيت الأبيض بعد مكالمة بين الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق إلى قطاع غزة عبر ميناء أسدود، من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

ووفق تقارير دولية، سيتم نقل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى ميناء أسدود عبر قبرص، ومن هناك سيتم إدخالها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لكن لم تعلن إسرائيل بعد عن موعد وصول المساعدات، وقالت إنها تريد قبل كل شيء الحفاظ على السيطرة الأمنية في القطاع الفلسطيني.

وقال العقيد إيلاد جورين، الذي يقود الشؤون المدنية في غزة، عن إعلان واشنطن بشأن إدخال الغذاء عبر الميناء الإسرائيلي، "هناك العديد من الخطوات التي يتعين علينا القيام بها من أجل تنفيذها، وأنا متأكد من أننا سنعرف المزيد في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".

وتعليقا على ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور رأفت محمود، إن "ميناء أسدود يُعدُّ الأهم في إسرائيل، إذ يعمل منذ 60 عامًا، بينما يبعد عن غزة أقل من 30 كيلومترًا، إلا أن حركة المرور فيه تقلصت إلى أقصى درجة بعد هجوم أكتوبر الماضي، لكن قبل هذا التاريخ كانت تمر عبره آلاف الحاويات سنويًّا".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الدعوات الغربية لدخول المساعدات إلى غزة محاولة لحفظ ماء الوجه، بعدما انكشفت ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمة، مقارنةً بأزمات أخرى، مثل الأزمة الأوكرانية"، موضحا أن "الضغط الغربي على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة عبر ميناء أسدود يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في الموقف الغربي، لكنه لا يصل إلى مستوى الرغبة الحقيقية في الضغط لتحقيق وقف لإطلاق النار".