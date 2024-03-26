حماس تبلغ الوسطاء التمسك بموقفها بشأن وقف إطلاق النار

وأضافت حماس، في بيان أمس الاثنين، "لقد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".

جاء ذلك في الوقت الذي اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.

وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس، ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وعم التصفيق قاعة المجلس بعد التصويت.

شروط صفقة التبادل التي أعلنتها حماس

وقالت حماس إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح، كما يتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".

وأكدت حماس أنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في الهجوم البري حتى القضاء على حماس.

ولفتت الحركة، في بيانها، إلى "أنها تجدد التأكيد على أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحمّلان كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".