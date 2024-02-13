ميليشيا الحوثي تستهدف سفينة شحن متجهة إلى إيران

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن ميليشيا الحوثي في اليمن، أطلقت صاروخين، الاثنين، على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر، ما ألحق أضرارا طفيفة بالسفينة دون وقوع إصابات، وفقا لرويترز.

وأوضحت مصادر بقطاع الشحن، إن "الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس يمثل المرة الأولى على ما يبدو التي يستهدف فيها الحوثيون سفينة متجهة إلى إيران منذ بدء هجماتهم على حركة الشحن الدولي تضامنا مع الفلسطينيين على خلفية حرب غزة".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية على موقع "إكس"، إلى إن مقاتلي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه باب المندب.

وأضافت "أطلق الصاروخان باتجاه السفينة ستار أيريس، وهي سفينة شحن مملوكة ليونانيين وترفع علم جزر مارشال كانت تعبر البحر الأحمر محملة بذرة من البرازيل".

وقال مسؤولون بالقيادة المركزية على "إكس": "أفادت التقارير الواردة من السفينة أنها صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.. جدير بالذكر أن وجهة ستار أيريس هي بندر إمام خميني، في إيران".

وأكد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي في بيان بثه التلفزيون، أن السفينة أمريكية، لكن شركات لتتبع حركة الشحن البحري قالت إنها مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية ومجموعة كبلر للتحليلات والبيانات أن ستار أيرس‭‭ ‬‬كانت تنقل شحنة ذرة من البرازيل إلى إيران.

وقال إيشان بهانو، كبير محللي شؤون السلع الزراعية الأولية لدى كبلر "شأنها شأن جميع سفن الشحن المتجهة إلى إيران، لم تحول ستار أيرس مسارها بعيدا عن البحر الأحمر، ربما بسبب عدم خوفها من هجمات الحوثيين.. الذين يمكن اعتبارهم ‭‭'‬‬أصدقاء‭‭'‬‬ بالنظر إلى وجهة السفينة".

وأضاف "تشكل صادرات البرازيل غالبية واردات إيران من الذرة، إذ من المتوقع أن تبلغ 4.5 مليون طن هذا العام".

وقال مسؤول أمني من المنطقة إن الهجوم كان يهدف على ما يبدو إلى "إظهار أن إيران لا تسيطر على الحوثيين وأنهم يتصرفون بشكل مستقل"، مشيرا أن ميلشيا الحوثي أبلغت طهران مسبقا.