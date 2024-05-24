"واللا": نتنياهو مسؤول عن قرار محكمة العدل الدولية

حمّل موقع "واللا" العبري، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن إصدار محكمة العدل الدولية قرارًا تاريخيًّا ضد تل أبيب، وعن إيقاظ فكرة الاعتراف بالدول الفلسطينية في أوروبا.

وقال الموقع، إن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وعددا من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، هم المسؤولون عن صدور قرار محكمة العدل الدولية، ومذكرة الاعتقال من المحكمة الجنائية، وأيضا تسببوا في إيقاظ فكرة الاعتراف بالدول الفلسطينية في أوروبا؛ بسبب عدم شرح استراتيجيته الخاصة بالتعامل مع قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بالإضافة إلى مواصلة الشعارات الزائفة غير المجدية.

وقال الموقع العبري، إن إسرائيل وصلت إلى وضع سياسي متدنٍّ بسبب السياسة التي تتبعها حكومة نتنياهو، فبدلًا من تلقي الدعم من الدول الغربية، أو على أقل تقدير التعاطف، أصبحت إسرائيل دمية في أيديهم، ويتضح ذلك من مذكرة الاعتقال في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، إلى جانب أسماء زعماء حركة "حماس" يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية، بالإضافة إلى إعلان الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، علاوة على قرار محكمة العدل الدولية.