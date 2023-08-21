تجدد القتال بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" بمحيط سلاح المدرعات

تجددت المواجهات العسكرية العنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في محيط سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة في الخرطوم.

وبدت المواجهات في يومها الثاني على التوالي، هي الأعنف من نوعها، حيث دوّت الانفجارات العنيفة بشكل متتال، مع إطلاق نار متواصل بواسطة الأسلحة الثقيلة، بحسب ما أفاد شهود عيان "إرم نيوز".

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للجيش في سماء مدينتي الخرطوم و"أم درمان"، مع إطلاق قوات الدعم السريع المضادات الجوية.

ويوم الأحد أعلن الجيش السوداني، صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر سلاح المدرعات.

من جهتها، بثّت حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تشير لدخول مقاتليها إلى مقر سلاح المدرعات وسيطرتها على جزء منه من ناحيتي الشمال والشرق.

وظل مقر سلاح المدرعات والذخيرة بالشجرة التابع للجيش السوداني، عرضة للهجوم من حين لآخر من قبل قوات "الدعم السريع"، بيد أن الجيش أفلح في صد كل الهجمات التي تعرَّض لها مقره الحصين.

وكانت قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها على جميع مقار الجيش الواقعة في جنوب الخرطوم، ومنها القيادة الجوية ومصنع اليرموك للأسلحة، ومقر قيادة الاحتياطي المركزي، إضافة إلى "منطقة الخرطوم الإستراتيجية"؛ ما جعل مقر سلاح المدرعات والذخيرة بالشجرة، تحت الحصار من قبل الدعم السريع.