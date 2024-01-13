إصابة 4 فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي ببلدة عزون

أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية بعشرات الآليات العسكرية والوحدات الخاصة وسط إطلاق نار متواصل.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة عزون من المحاور الشرقية للبلدة بعشرات الآليات العسكرية، حيث قامت بإطلاق النار تجاه الشبّان الفلسطينيين الذين واجهوا الاقتحام بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف".

وأضاف أن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين المسلحين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي المتمركز في الجهة الشرقية للبلدة، بالإضافة إلى استهداف الآليات العسكرية بالقنابل اليدوية واشتعال النيران في أحد الآليات.

وبين أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات جديدة لاقتحام البلدة من المحور الشمالي وقام بوضع حواجز عسكرية على الطرق المؤدية لها.