إسرائيل تعلن تصفية قائد الوحدة الصاروخية بحزب الله في جنوب لبنان

وأضاف "هاجم جيش الدفاع أمس الاثنين، وقضى في غارة جوية في منطقة صور على سقلاوي، قائد الوحدة الصاروخية في منطقة الشاطئ في حزب الله".

وأوضح أدرعي "أن سقلاوي كان مسؤولا عن التخطيط والتنفيذ لعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذ عمل على تنفيذ وتخطيط عمليات إطلاق قذائف صاروخية وأخرى مضادة للدروع نحو إسرائيل من منطقة الشاطئ في لبنان".

وتابع "كما أغارت طائرات حربية على منصة صاروخية لحزب الله في منطقة رامية".

من جانبه أعلن حزب الله في بيان مساء الاثنين، مقتل "قاسم عفيف سقلاوي مواليد عام 1987 من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان"، دون الخوض بمزيد من التفاصيل.