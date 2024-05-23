"ليس لدينا احتباس حراري".. قيادي حوثي يثير سخرية (فيديو)
تحوّل رئيس ما يُسمّى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع لميليشيا الحوثي، مهدي المشاط، إلى مادة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، بعد حديث برّر فيه السماح باستخدام مبيدات زراعية محظورة، قال فيه إن اليمن ليس لديه "تأثير على طبقة الأوزون".
وقال المشاط، خلال لقائه، الأحد الماضي، بقيادات في وزارة الزراعة لدى الحكومة الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء، إن شحنة مبيد "بروميد الميثيل" الزراعي، التي أفرجت عنها الجمارك، كان العالم يستخدمها في فترات سابقة، قبل أن "تقرر الشركة المنتجة التخلص منها، نظرًا لبروتوكول في أوروبا يقول إن له تأثير على طبقة الأوزون".
وأكد أنه يمكن استخدامه في اليمن، "لأن اليمن ليس لديه تأثير على طبقة الأوزون، وليس لديه احتباس حراري".
وأضاف أن ربط المبيدات بارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان والإثارة حولها، "يأتي في سياق تشويه وضرب المبيدات لمنع مكافحة الأوبئة والآفات التي يُراد نشرها في المنتجات الزراعية في اليمن".
وأشار المشاط إلى أن الحملة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، "جائرة، وتتناغم مع توجه الخلايا التجسسية داخل اليمن لتدمير العملية الزراعية".
ويأتي حديث المشاط، بعدما كشفت وثائق عمليات فساد في استيراد مبيدات زراعية سامّة، وتورط قيادات في ميليشيا الحوثي بالإفراج عن شحنة مضبوطة من مبيد "بروميد الميثيل" المحظور والممنوع.
وتحول خطاب مهدي المشاط الموثّق بالفيديو، إلى مادة جدلية وكوميدية على نطاق واسع، بعد ظهوره كمدافع عن المبيدات السامة، وحديثه عن طبقة الأوزون والاحتباس الحراري.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن "دفاع المشاط عن الإتجار بالمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية والمحظورة دوليًا، التي تعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر، تؤكد التورط المباشر لقيادات الميليشيا، بغرض الإثراء وتنمية الموارد لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي".
وحول اتهامات وجهها المشاط للصحفيين، أكد الإرياني في منشور على منصة "إكس"، أنها تندرج ضمن محاولات الحوثيين لإرهاب الناشطين ومنعهم من تناول هذا الملف.
وقال إن "الجهل الفاضح الذي يتجلى في تناول الرجل الثاني في ميليشيا الحوثي الإرهابي لقضايا المبيدات الزراعية، والأمراض السرطانية وطبقة الأوزون، يجسد مسيرة الغباء والتغابي والاستغباء التي تنتهجها الميليشيا لتضليل وتجهيل عناصرها واستخفافها بعقول اليمنيين".
بدوره، قال الناشط عبدالله الحميقاني، إن الأهم في حديث "تاجر المبيدات القاتلة (...) أن طبقة الأوزون هذه ما في مشكلة عندي في اليمن، ما عندي احتباس حراري. يا باطلاه كم هي الهوّة السحيقة التي سقط فيها اليمن، وما زال مستمرا في السقوط".
ونشر الصحفي همدان العليي، على منصة "إكس"، فيديو يقارن فيه بين حديث المشاط وأحاديث الخبراء، وعلق قائلًا: "جريمة تسميم اليمنيين بالمبيدات المحرمة دوليا مثل مادة (بروميد الميثيل) وغيرها يجب أن تبقى حاضرة دائماً ويجب كشف تفاصيلها للناس بشكل مستمر".
وأضاف: "تابعوا هذا الفيديو القصير.. وضعت فيه كلام المشاط وشهادة خبراء دوليين حول هذه المادة الخطيرة. هذه واحدة من أبرز أكاذيب الحوثيين".