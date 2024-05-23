"ليس لدينا احتباس حراري".. قيادي حوثي يثير سخرية (فيديو)

تحوّل رئيس ما يُسمّى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع لميليشيا الحوثي، مهدي المشاط، إلى مادة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، بعد حديث برّر فيه السماح باستخدام مبيدات زراعية محظورة، قال فيه إن اليمن ليس لديه "تأثير على طبقة الأوزون".

وقال المشاط، خلال لقائه، الأحد الماضي، بقيادات في وزارة الزراعة لدى الحكومة الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء، إن شحنة مبيد "بروميد الميثيل" الزراعي، التي أفرجت عنها الجمارك، كان العالم يستخدمها في فترات سابقة، قبل أن "تقرر الشركة المنتجة التخلص منها، نظرًا لبروتوكول في أوروبا يقول إن له تأثير على طبقة الأوزون".

وأكد أنه يمكن استخدامه في اليمن، "لأن اليمن ليس لديه تأثير على طبقة الأوزون، وليس لديه احتباس حراري".

وأضاف أن ربط المبيدات بارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان والإثارة حولها، "يأتي في سياق تشويه وضرب المبيدات لمنع مكافحة الأوبئة والآفات التي يُراد نشرها في المنتجات الزراعية في اليمن".

وأشار المشاط إلى أن الحملة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، "جائرة، وتتناغم مع توجه الخلايا التجسسية داخل اليمن لتدمير العملية الزراعية".

ويأتي حديث المشاط، بعدما كشفت وثائق عمليات فساد في استيراد مبيدات زراعية سامّة، وتورط قيادات في ميليشيا الحوثي بالإفراج عن شحنة مضبوطة من مبيد "بروميد الميثيل" المحظور والممنوع.