روسيا تحذّر من اتساع دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة

حذّر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الأربعاء، من اتساع دائرة درجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة، مشددًا على ضرورة التحرّك لمنع هذا التصعيد.

وقال فيكتوروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن درجة توسّع الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) في المنطقة، للأسف، مرتفعة للغاية. نحن بحاجة إلى التحرك ضد ذلك".

ودعا الدبلوماسي الروسي إلى ضرورة وقف إطلاق النار للسماح بالمساعدات للدخول، وقال في تصريحاته: "نحن نتحدّث عن عشرات الشاحنات يوميًّا، وقبل أن يتفاقم النزاع، كان هناك 500 شاحنة تعبر يوميًّا هذا في ظل الظروف العادية. لكن الظروف الآن كارثية. هذا غير كاف على الإطلاق، لذلك نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، والتعامل مع المشكلة الإنسانية بجدية ودقة".