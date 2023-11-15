روسيا تحذّر من اتساع دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة
حذّر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الأربعاء، من اتساع دائرة درجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة، مشددًا على ضرورة التحرّك لمنع هذا التصعيد.
وقال فيكتوروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن درجة توسّع الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) في المنطقة، للأسف، مرتفعة للغاية. نحن بحاجة إلى التحرك ضد ذلك".
ودعا الدبلوماسي الروسي إلى ضرورة وقف إطلاق النار للسماح بالمساعدات للدخول، وقال في تصريحاته: "نحن نتحدّث عن عشرات الشاحنات يوميًّا، وقبل أن يتفاقم النزاع، كان هناك 500 شاحنة تعبر يوميًّا هذا في ظل الظروف العادية. لكن الظروف الآن كارثية. هذا غير كاف على الإطلاق، لذلك نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، والتعامل مع المشكلة الإنسانية بجدية ودقة".
واعتبر السفير الروسي فيكتوروف أن دعوات إسرائيل لسكان غزة للتحرك جنوبًا "تتعارض مع الطريقة التي تعمل بها القوات الإسرائيلية على الأرض" لوجود عمليات إسرائيلية في الجنوب.
وحول ارتفاع عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة أشار فيكتوروف إلى أنه "كما يبدو (الجيش الإسرائيلي)، فإنه يتصرف بقسوة شديدة، على الرغم من الخسائر في صفوف المدنيين... مثل هذه الأعمال، بالطبع، تثير قلقًا بالغ الخطورة هنا وفي جميع أنحاء العالم".
مضيفًا "بالطبع، مكافحة الإرهاب ضرورية، ولا أحد يناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نقيس أفعالنا بوضوح تام. لا يمكن تبرير مقتل المدنيين بأي شيء".