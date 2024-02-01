قتيل من "حزب الله" بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

نعت ميليشيا حزب الله في لبنان أحد عناصرها الذي قتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة بيت ليف.

وكان الجيش الإسرائيلي جدد غاراته على مواقع في جنوب البلاد، أمس الأربعاء، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعيته لبلدات قرب الشريط الحدودي بين البلدين، وفق مراسلة "إرم نيوز".

وأغارت مسيّرة إسرائيلية على ثلاثة منازل في ساحة بلدة بليدا، وأصابت سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية.

في سياق متصل، أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على منازل في ساحة بلدة بليدا، بينما قالت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، إن مسعفين تابعين لها نجوا بأعجوبة بعد استهداف سيارتهم في المنطقة.

وشملت الغارات الإسرائيلية قبل ذلك مناطق يارون وأطراف مارون الراس وبلدات أخرى، في حين تعرضت كفركلا للقصف بالقذائف الفوسفورية، وإطلاق نار كثيف من المواقع الإسرائيلية المقابلة في مستوطنة المطلة.