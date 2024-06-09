"التعاون الخليجي" يدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف الحرب على غزة

دعت دول الخليج العربي، اليوم الأحد، إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني"، في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي بلا هوادة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي لدورته رقم 160، التي أقيمت في الدوحة، "مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا".

ودعا البيان، إلى "إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة".

وطالب أيضًا، مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.